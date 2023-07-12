Госдума приняла закон о специфике участия МСП в приватизации объектов культурного наследия

При приватизации через конкурс здания, строения или сооружения, являющегося объектом культурного наследия, приобретатель одновременно получит в аренду земельный участок под этим объектом

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в приватизации объектов культурного наследия (ОКН). Документ был инициирован сенаторами.

Документ устанавливает различные способы приватизации объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ в зависимости от их состояния. ОКН в удовлетворительном состоянии будут приватизироваться путем продажи их на аукционе вместе с занимаемыми ими земельными участками. Для ОКН в неудовлетворительном состоянии предлагается установить новые правила отчуждения - ОКН будет продан по итогам конкурса и без одновременного отчуждения земельных участков под ними. При этом задаток для участия в конкурсе составит 20% от кадастровой стоимости объекта. Победителю конкурса возвращается часть задатка в сумме, превышающей цену приобретения.

При приватизации через конкурс здания, строения или сооружения, являющегося объектом культурного наследия, приобретатель одновременно получит в аренду земельный участок под этим объектом. Арендная плата за такой участок составит один рубль в год на весь срок выполнения условий конкурса. Исключительное право на приобретение такого участка в собственность возникает у собственника находящегося на нем объекта культурного наследия после выполнения условий конкурса по продаже объекта.

Закон предусматривает преимущественное право субъектов МСП на приобретение объектов культурного наследия, которые ими уже арендуются, независимо от способов приватизации.

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов отметил, что законопроект был доработан по просьбе субъектов РФ. "Принятые меры позволят привлечь инвестиции, в том числе со стороны малого и среднего предпринимательства, для реставрации, восстановления объектов культурного наследия, например, дворянских усадеб, которые тысячами исчезают каждый год. Чтобы избежать исчезновения таких объектов, мы ищем внебюджетные источники. Важно, что принятые законодательные меры распространяются, в том числе на объекты культурного наследия областного значения", - сказал он.

По словам Гаврилова, у местной и региональной власти, как правило, недостаточно средств для содержания многочисленных памятников архитектуры. "Поэтому принятый закон - это шанс привлечь инвестиции и одновременно это - ужесточение ответственности и контроля за сохранением памятников. Для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя предусмотрен отдельный, более сложный механизм, когда земельный участок, на котором расположен объект культурного наследия, сдается в аренду, а не передается вместе с объектом новому собственнику", - сказал Гаврилов.