В Ростовской области вдвое увеличили финансирование догазификации в 2023 году

До конца года в регионе планируют газифицировать около 10 тыс. домовладений

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июля. /ТАСС/. Более 80 млн рублей выделили на реализацию программы социальной догазификации в Ростовской области в 2023 году, что вдвое больше, чем в 2022 году. Это связано с увеличением размера компенсаций затрат на газовое оборудование льготникам - с 50 до 100 тыс. рублей, сообщил в среду журналистам генеральный директор ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону", ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" Владимир Ревенко.

"В бюджете Ростовской области на [социальную догазификацию] предусмотрено более 80 млн рублей, в прошлом году эта сумма была в два раза меньше. И [размер субсидий] составлял 50 тыс. рублей, в этом году - 100 тыс. рублей. Область помогает людям с не очень большими доходами поучаствовать в этой программе", - сказал Ревенко.

По его словам, в 2023 году в регионе планируют газифицировать по программе социальной догазификации около 10 тыс. домовладений. От жителей поступило около 29 тыс. заявок на участие в программе, заключено около 24 тыс. договоров на газификацию, из них более 19 тыс. исполнено до границ земельных участков, выполнено около 12 тыс. подключений. Техническая возможность обеспечена более чем для 20 тыс. домовладений.

Ревенко также отметил, что с помощью программы догазификации в Ростовской области решили много социальных проблем. В частности, ранее обязанность за строительство внутрипоселковых газопроводов по плану-графику синхронизации лежала на регионе, сегодня эту программу на себя взял единый оператор газификации (ПАО "Газпром"). Таким образом, с бюджета Ростовской области сняли нагрузку в размере более чем 6 млрд рублей в ценах 2022 года.

"По плану-графику 38 населенных пунктов будут выполнены нами. Кроме того, еще четыре населенных пункта доделываются по программе синхронизации за счет средств бюджета Ростовской области. Всего 42 населенных пункта будут газифицированы технически в этом году", - добавил Ревенко.

Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному Собранию в 2021 году поручил обеспечить бесплатное строительство подводящих газовых сетей к границам земельных участков. Газ до участка подводится без привлечения средств граждан - за счет средств единого оператора газификации (ПАО "Газпром") и инвестиционных надбавок газораспределительных организаций. Также средства могут привлекать за счет льготных кредитов и займов.