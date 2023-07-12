Госдума приняла закон о нулевом НДПИ на газ Ямала под проекты аммиака и водорода

Документ предусматривает возможность субъектов РФ устанавливать пониженную налоговую ставку по налогу на прибыль компаний от деятельности по выпуску на новых производственных мощностях аммиака или водорода из газа или газового конденсата

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о введении нулевой ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для новых проектов добычи газа на Ямале, необходимых для производства аммиака и водорода. Документ инициирован правительством РФ.

Закон предусматривает возможность субъектов РФ устанавливать пониженную налоговую ставку по налогу на прибыль компаний от деятельности по выпуску на новых производственных мощностях аммиака или водорода из газа или газового конденсата. Под новыми проектами подразумеваются проекты, введенные с 2025 года. Документ предполагает соответствующие изменения в статьи 284 и 342 части второй Налогового кодекса.

И если первоначальная редакция документа, принятого в первом чтении, позволяла понизить ставку налога для проектов аммиака и водорода, использующих природный газ и газовый конденсат, добываемый только на участках недр на Ямале и Гыдане в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), то во втором чтении была одобрена поправка, которая позволит установить пониженную ставку для таких проектов независимо от места добычи газа.

Как сообщила ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева, было согласовано с Министерством финансов и с правительством, что пониженные ставки могут устанавливаться субъектами, когда компании будут строить заводы и производить аммиак и водород из природного газа независимо от места его добычи.

Закон также устанавливает нулевую ставку НДПИ при добыче на участках недр на Ямале и Гыдане в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) природного газа и газового конденсата, которые используются исключительно для производства аммиака и водорода. При доработке закона ко второму чтению были одобрены поправки по применению нулевого НДПИ при добыче газа для производства СПГ.

На заседаниях рабочей группы было принято решение расширить круг участников, которые могут производить сжиженный природный газ (причем как на Ямале, так и из газа Единой системы газоснабжения), для того, чтобы увеличить возможность выполнения поручения президента по выполнению показателей по сжиженному природному газу за ближайшие годы, рассказала Ануфриева. Для этого дается возможность тем компаниям, которые входят в группу с недропользователем, непосредственно добывающим этот природный газ, на своих мощностях производить СПГ, не будучи самим недропользователем, добавила она. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

О законе

Как пояснял ранее статс-секретарь - заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов, в настоящее время аналогичные льготы применяются в случае производства сжиженного природного газа, сейчас "линейка производств на Ямале расширяется, туда в будущем добавится производство водорода и аммиака". Замминистра отмечал, что на Ямале и Гыдане также есть и участки недр "Газпрома", и "если они захотят производить аммиак или водород, то также будет и на них распространяться".

"Новатэк" ранее планировал реализацию проекта "Обский ГКХ" в Ямало-Ненецком автономном округе в 2027 году, его мощность должна была составить 2,2 млн тонн аммиака и 0,13 млн тонн водорода. Германские компании RWE и Uniper даже подписывали меморандумы о взаимопонимании в сфере поставок низкоуглеродного аммиака и водорода на рынки Германии. Однако впоследствии конфигурация завода была пересмотрена. Сейчас он ориентирован на производство сжиженного природного газа и назван "Обский СПГ".