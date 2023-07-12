Госдума приняла закон о создании инфосистемы в сфере сохранения культурных ценностей

Она необходима для оптимизации процессов вывоза, ввоза и экспертизы таких ценностей

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о создании государственной информационной системы для оптимизации процессов вывоза, ввоза и экспертизы культурных ценностей.

Документ был внесен в палату в апреле 2021 года первыми заместителями председателя думского комитета по культуре Еленой Драпенко и Александром Шолоховым. "Государственная информационная система в сфере сохранения культурных ценностей (далее - информационная система) создается уполномоченным органом в целях реализации полномочий в сфере вывоза, ввоза и экспертизы культурных ценностей", - говорится в законе.

В документе поясняется, что к задачам информационной системы относятся оптимизация и автоматизация выдачи физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, и юридическим лицам заключений (разрешительных документов) на вывоз и временный вывоз культурных ценностей, выдачи паспортов, обеспечения проведения аттестации экспертов по культурным ценностям. Также система создается для выявления фактов нарушений экспертами порядка проведения экспертизы культурных ценностей и обеспечения информационного взаимодействия уполномоченного органа с экспертами.

Как указано в законе, с помощью информационной системы будет обеспечиваться ведение следующих реестров: экспертов по культурным ценностям, экспертных заключений, заключений (разрешительных документов) на вывоз, временный вывоз культурных ценностей, паспортов, а также единой базы данных о музыкальных инструментах и смычках.