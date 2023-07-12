В Тверской области проведут "месяц гостеприимства" для бизнесменов из Китая

Губернатор российского региона Игорь Руденя обсудил с делегацией провинции Ляонин направления межрегионального сотрудничества

ТАСС, 12 июля. В Тверской области планируют провести "Месяц гостеприимства" для китайских предпринимателей, готовых работать на российском рынке, сообщает пресс-служба облправительства.

"Тверская область развивает партнерство с Китайской Народной Республикой: губернатор Игорь Руденя обсудил с делегацией провинции Ляонин направления межрегионального сотрудничества. Губернатор предложил провести в 2023 году "Месяц гостеприимства" в регионе для китайских предпринимателей, готовых работать на российском рынке, в том числе представить региональные промплощадки и технопарки", - рассказали в пресс-службе, добавив, что стороны обсуждали перспективы создания совместных предприятий.

Предприятия Верхневолжья планируют увеличить поставки в КНР продовольственных товаров и сырья, продукции кожевенной, металлообрабатывающей и деревообрабатывающей промышленности. Кроме этого, в регионе развивается сотрудничество Тверского госуниверситета с китайскими университетами по направлениям педагогика и лингвистика, развивается программа студенческого обмена и совместных научных исследований. Как рассказал заместитель председателя Народного правительства провинции Цзинь Говэй, в провинции Ляонин есть возможности для расширения связей - здесь насчитывается болшее 100 университетов, в части которых изучают русский язык. "В прошлом году был подписан меморандум об укреплении торгово-экономического сотрудничества между отделением промышленников и предпринимателей нашего региона и провинцией Ляонин. Важно, что мы активно работаем с вашими коллегами, партнерами, предприятиями, и сегодня сотрудничество с КНР вышло на первое место в обороте нашей тверской экономики", - передает пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.

Город Инкоу провинции Ляонин является побратимом Твери. В 2024 году исполнится 30 лет со дня подписания договора об установлении побратимских связей. В эти дни в Китае проходит визит делегации Федерального собрания во главе со спикером Валентиной Матвиенко. "Для нас большая честь - продолжить работу коллег на нашей территории в практической плоскости", - подчеркнул Руденя.