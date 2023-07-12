ГД может принять закон о снятии ограничений на строительство велодорожек в лесах

При этом общая площадь таких объектов не должна превышать 1 га

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Госдума в среду на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о снятии ограничений на строительство велодорожек, лыжных трасс, детских и спортивных площадок в лесах.

Законопроект был внесен в Думу депутатами от "Единой России" в июне 2023 года. Ограничение на строительство троп, лыжных и роллерных трасс, спортивных и детских площадок в лесах предлагается снять в целях организации досуга россиян. При этом общая площадь таких объектов не должна превышать 1 га.

"Законопроектом предлагается дополнить статью 41 Лесного кодекса положением, предусматривающим нераспространение установленных ограничений на случаи размещения велосипедных, беговых и других дорожек и троп, а также сопутствующей инфраструктуры, необходимой для организации отдыха граждан", - следует из пояснительных материалов.

Как отметили депутаты, возведение таких рекреационных объектов исключает строительство жилья, гостиниц, апартаментов и иных жилых зданий на лесных участках.

Авторы инициативы объяснили такое нововведение желанием создать благоприятные условия для активного отдыха россиян в лесах. "В целях обеспечения потребности и равных возможностей для населения в общедоступных занятиях физической культурой и спортом, пеших прогулках в лесу возникает необходимость обустройства маршрутов для лыжников, велосипедистов и пешеходов, включая маломобильные группы населения, по участкам, занятым лесными насаждениями", - поясняют авторы.