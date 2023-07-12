Глава ЮНКТАД заявила, что вряд ли поедет в РФ для обсуждения зерновой сделки

При этом ООН продолжает контакты по продлению договоренностей, заявила Ребека Гринспен

ООН, 12 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен заявила, что вряд ли поедет в Москву на этой неделе для переговоров по зерновой сделке, однако ООН продолжает контакты по продлению договоренностей.

"Непохоже на это", - сказала она на пресс-конференции в среду, отвечая на вопрос о планах поездки в Москву.

"Мы по-прежнему находимся в контакте. Подписанные в Стамбуле соглашения являются критически важными для обеспечения продовольственной безопасности. Так что под руководством генерального секретаря [ООН Антониу Гутерриша] мы продолжаем переговоры по продлению и выполнению договоренностей в полном объеме", - добавила Гринспен.