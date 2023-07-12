ЦБ Канады поднял ключевую ставку до 5%. Это максимум с 2001 года

О необходимости повышать ключевые ставки для борьбы с инфляцией "сигнализируют крупнейшие ЦБ" мира, добавили в банке

ОТТАВА, 12 июля. /ТАСС/. Центральный банк (ЦБ) Канады повысил ключевую ставку с 4,75% до 5%, что стало самым высоким показателем за последние 22 года.

"Банк Канады сегодня повысил ключевую ставку до 5% годовых", - говорится в распространенном в среду сообщении регулятора. В пояснительной записке указывается, что показатели мировой экономики неоднозначны. Так, по мнению ЦБ Канады, в США наблюдается экономический рост, в Китае он замедлился, а в Европе остановился. О необходимости повышать ключевые ставки для борьбы с инфляцией "сигнализируют крупнейшие ЦБ" мира, добавили в банке.

Регулятор отметил снижение инфляции в Канаде в мае до 3,4%, но утверждает, что вызвано это было в большей степени снижением цен на энергоносители, а не уменьшением показателей реальной инфляции. ЦБ намерен добиваться снижения ее уровня до 2%, но произойдет это не ранее 2025 года.