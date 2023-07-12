ЕК оштрафовала Illumina на рекордные €432 млн за нарушение антимонопольных правил

Величину штрафа определили согласно регламенту ЕС о слияниях, который позволяет налагать взыскание в размере до 10% от совокупного оборота компаний

БРЮССЕЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Европейская комиссия (ЕК) оштрафовала американскую биотехнологическую компанию Illumina на €432 млн за завершение сделки по поглощению американского производителя тестов на рак Grail до получения одобрения антимонопольных органов ЕС. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Еврокомиссии.

"Европейская комиссия оштрафовала Illumina и Grail примерно на €432 млн и €1000 соответственно за реализацию предложенного ими слияния до утверждения Комиссией в нарушение правил ЕС о контроле за слияниями", говорится в сообщении органа. ЕК подчеркивает, что компании пошли на этот шаг "осознанно и преднамеренно".

Величина штрафа, как уточняется в документе, была определена согласно регламенту ЕС о слияниях (EUMR), который позволяет налагать взыскание в размере до 10% от совокупного оборота компаний. По данным агентства Reuters, это самый высокий штраф, который когда-либо применялся в ЕС в подобных случаях.

Illumina назвала решение европейского регулятора "незаконным, необоснованным и несоразмерным" и намерена оспорить его в суде, пишет агентство. Фирма считает, что у европейского регулятора нет полномочий блокировать сделку между двумя американскими компаниями. При этом отмечается, что Illumina ожидала такого решения и заранее отложила $453 млн на покрытие возможного штрафа.

В 2020 году Illumina заявила о намерении купить компанию Grail за $7,1 млрд (€6,4 млрд). В прошлом году Еврокомиссия заявила, что слияние будет заблокировано из-за опасений, что оно может "препятствовать развитию инноваций и сократит выбор на развивающемся рынке тестов для раннего выявления рака крови".