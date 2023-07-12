В Запорожской области 70% предприятий АПК перерегистрировались по законодательству России

Порядка 30% аграриев региона остаются в серой зоне деятельности, что не позволяет им получить пропуска на перевозку сельскохозяйственной продукции

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Прошли перерегистрацию и работают по российскому законодательству 70% предприятий агропромышленного комплекса Запорожской области. Об этом сообщил в среду врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"В Запорожской области 70% аграриев работают в правовом поле России, порядка 30% аграриев остаются в серой зоне деятельности. Однако без регистрации невозможно получение пропусков на перевозку сельскохозяйственной продукции. Также те предприниматели, которые не прошли перерегистрацию, не смогут рассчитывать на господдержку. Дал поручение МинАПК усилить работу по консультированию аграриев, где в ручном режиме помогут пройти все необходимые процедуры", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Как пояснила журналистам министр агропромышленной и продовольственной политики региона Светлана Шевченко, многие местные сельхозпроизводители остаются в серой зоне из-за особенностей работы сектора АПК при Украине. "Самая большая, наверное, проблема наших аграриев, что они привыкли занижать свой урожай, свою урожайность. При Украине действовали другие нормативно-правовые акты и была другая политика в сельском хозяйстве, что значительно отличается от нашей российской правовой нормы: те аграрии, у которых показана больше урожайность, будут иметь право на больший размер субсидий. Чем быстрее они придут в правовое поле, тем больше они смогут получать поддержки", - отметила она.

В первых числах июля аграрии Запорожской области приступили к сбору урожая 2023 года. В 2022 году местные сельхозпроизводители собрали урожай в объеме 2,2 млн тонн. В 2023 году, по оценкам региональных властей, урожай может быть больше на 7-8%, в том числе, благодаря мерам государственной поддержки.