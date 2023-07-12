Эрдоган заявил, что Путин высказал предложения по зерновой сделке

Президент Турции отметил, что за время действия договоренностей на мировые рынки доставили 33 млн тонн продовольствия

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что глава российского государства Владимир Путин высказал несколько предложений относительно зерновой сделки, которые сейчас обсуждаются.

"Зерновая сделка продлевалась дважды. За время ее действия было доставлено 33 млн тонн продовольствия на мировые рынки. Мы обсуждали вопрос о продлении зерновой сделки с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Он выступает за ее продление. Со стороны Путина были высказаны некоторые предложения по этой теме. Данные предложения обсуждаются", - сказал Эрдоган журналистам, подводя итоги прошедшего саммита НАТО.

Турецкий лидер также отметил, что "продолжит и далее обсуждать зерновую сделку и с Путиным, и с Зеленским".