Второй блок Белорусской АЭС вывели на 100% мощности для проведения динамических испытаний

Специалисты проведут широкий спектр измерений, в том числе с последующей разгрузкой энергоблока и оценкой характеристик оборудования перед началом его комплексного опробования на номинальной мощности

МИНСК, 12 июля. /ТАСС/. Минэнерго Белоруссии сообщило о выведении второго энергоблока Белорусской АЭС на 100% мощности для проведения динамических испытаний.

"В рамках программы опытно-промышленной эксплуатации второй энергоблок Белорусской атомной электростанции выведен на 100% мощности для проведения динамических испытаний", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В Минэнерго пояснили, что специалистам предстоит провести широкий спектр измерений, в том числе с последующей разгрузкой энергоблока и оценкой характеристик оборудования перед началом его комплексного опробования на номинальной мощности.

БелАЭС, расположенная в районе города Островец Гродненской области, возведена по типовому российскому проекту "АЭС-2006". Она состоит из двух энергоблоков мощностью 1,2 ГВт каждый. Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в корпорацию "Росатом"). В ноябре 2020 года первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны, в июне 2021 года введен в промышленную эксплуатацию. В декабре 2021 года на втором энергоблоке проведена загрузка ядерного топлива, с чего начался физический пуск. 13 мая 2023 года в рамках этапной программы энергетического пуска состоялось первое включение в сеть второго энергоблока, в конце мая начался этап его опытно-промышленной эксплуатации.