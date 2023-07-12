Segezha Group создала в Китае экспортно-импортную компанию

По словам вице-президента Segezha Group Александра Харитонова, донастраиваются бизнес-процессы, отлаживается возможная механика практического взаимодействия, в первую очередь с китайской стороной

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Лесопромышленный холдинг Segezha Group открыл экспортно-импортную компанию в Китае Qingdao Linluosi International Trade Co., Ltd. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Segezha Group Александр Харитонов.

"Объективно мы заинтересованы в упрочении делового взаимодействия с нашими китайскими партнерами. И одним из эффективных инструментов может стать местное юридическое лицо. Qingdao Linluosi International Trade Co., Ltd. - наша новая экспортно-импортная компания в городе Циндао провинции Шаньдун КНР", - сказал Харитонов.

Он отметил, что на текущем этапе компания донастраивает бизнес-процессы, отлаживается возможная механика практического взаимодействия, в первую очередь с китайской стороной. "Китай всегда являлся основным зарубежным партнером Segezha Group. На него приходится значительная доля продаж крафт-бумаги и пиломатериалов - продуктов, важных для развития холдинга", - добавил Харитонов.

В конце июня вице-президент по работе с государственными органами, устойчивому развитию и лесной политике Segezha Group Николай Иванов сообщал ТАСС, что Segezha Group в рамках готовящегося экономического форума Россия - Африка в Санкт-Петербурге проведет с Египтом переговоры об открытии в стране производства упаковки и логистического хаба для поставок своей продукции.