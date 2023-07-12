12 июля, 15:20

ФАО не ожидает восстановления уровня зернового производства на Украине в 2023 году

РИМ, 12 июля. /ТАСС/. Хотя уровень зернового производства на Украине в 2023 году не восстановится, он будет выше прогнозов. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции директор отдела статистики Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН Хосе Розеро.

"Уровень зернового производства в 2023 году на Украине будет снижаться, но меньше, чем прогнозировали, и [снижение будет] меньше, чем в 2022 году", - сказал он.

Розеро также отметил, что не ожидается повышения цен на кукурузу и зерно, в том числе благодаря рекордному урожаю в РФ и других регионах, который позволил восполнить запасы. 

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