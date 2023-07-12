В ГД внесли законопроект, предлагающий разрешить экспорт СПГ без привязки к месторождениям

В настоящее время лицензирование экспорта СПГ предусматривает закрепление в лицензии на пользования недрами условия о направлении продукции на завод по производству сжиженного природного газа

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Группа депутатов внесла в Госдуму проект поправок к закону об экспорте газа, разрешающий зарубежные поставки сжиженного природного газа (СПГ) без привязки к конкретным месторождениям, следует из базы данных нижней палаты парламента. Ранее с предложением о таких изменениях, необходимых, в частности, проекту "Мурманский СПГ", выступал глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

"Проектом федерального закона <...> предлагается обеспечить возможность экспорта СПГ с СПГ-проектов без привязки к участкам недр федерального значения, лицензии на которые предусматривают использование добытого природного газа для производства СПГ, а также предоставления возможности экспорта СПГ юридическим лицам, которые входят в одну группу с организациями, уже имеющими право на экспорт СПГ", - говорится в пояснительной записке к документу.

В перечень лиц, которые могут экспортировать СПГ, предлагается включить компании, реализующие СПГ-проекты мощностью более двадцати тонн в час, если более 50% доли в них принадлежит лицам с правом прямо или косвенно распоряжаться более чем половиной доли в компаниях, имеющих право на экспорт СПГ (лицензия которых предполагает строительство СПГ-завода или направление на сжижение газа с ряда федеральных участков недр).

"В настоящее время лицензирование экспорта СПГ предусматривает закрепление в лицензии на пользования недрами условия о направлении продукции на завод по производству СПГ. При этом ввод новых СПГ-проектов может предусматривать их ресурсное обеспечение из различных источников. В этой связи необходимо пересмотреть действующие подходы к лицензированию экспорта СПГ", - отмечается в пояснительной записке.

В начале июня Михельсон заявлял, что "Новатэк" предлагает изменить закон об экспорте газа из РФ, чтобы право поставок СПГ могли получать проекты без привязки к конкретным месторождениям. В частности, такое право должен получить планируемый компанией "Мурманский СПГ", поскольку в его рамках добычей газа будет заниматься одно юрлицо, транспортировкой - другое, а сжижением и экспортом - третье.