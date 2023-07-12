Минпромторг подтвердил введение запрета на использование iPhone сотрудниками

Он действует с 17 июля

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Минпромторг РФ подтвердило запрет на использование мобильных устройств Apple по рабочим вопросам с 17 июля текущего года.

На вопрос ТАСС о том, действительно ли запрет на использование сотрудниками iPhone вступил в силу 17 июля, в пресс-службе ведомства ответили утвердительно.

В начале июля о введении внутреннего запрета на iPhone в Минпромторге сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на распоряжение, которое было подписано первым замминистра Василием Осьмаковым и разослано сотрудникам.

Шпионское ПО на устройствах Apple

В ФСБ России заявляли о вскрытии совместно с ФСО разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple. Специалисты выявили "аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, использующего предусмотренные производителем программные уязвимости".

Согласно данным ФСБ, заражению подверглись несколько тысяч телефонных аппаратов этой марки, принадлежащих как российским абонентам, так и зарубежным пользователям, использующим сим-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, Сирию и Китай.

Полученная российскими спецслужбами информация "свидетельствует о тесном сотрудничестве Apple с национальным разведсообществом, в частности АНБ США". Компания предоставляет широкие возможности по контролю за любыми лицами, представляющими интерес для Белого дома, сделали выводы в ФСБ.