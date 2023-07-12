Досудебное обжалование отказов на выдачу лицензий в России могут внедрить осенью

Вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко отметил, что механизм даст возможность получить от предпринимателей обратную связь, информацию о том, как сделать получение разрешений и лицензий удобнее

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Возможность досудебного обжалования отказов на получение лицензий и разрешений может стать доступна предпринимателям в РФ уже этой осенью. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

"Мы запустили уже несколько десятков видов лицензий по упрощенной процедуре получения, несколько сотен видов разрешений запущено. <…> Бизнес не всегда согласен с чем-то при процедуре получения лицензий и разрешений, естественно, встал вопрос о введении механизма досудебного обжалования. <…> Планируем сначала в опытную эксплуатацию ввести по отдельным видам лицензий и разрешений, а потом, если все пойдет хорошо, масштабировать и, аналогичный механизму по контролю и надзору, сделать механизм по обжалованию процедуры выдачи лицензий и разрешений", - сказал он, пояснив, что в пилотном режиме досудебное обжалование отказов на выдачу разрешений и лицензий может стать доступно осенью.

Григоренко отметил, что механизм даст возможность получить от предпринимателей обратную связь, информацию о том, как сделать получение разрешений и лицензий удобнее. "Все должно быть на уровне сервиса, и сервис [должен быть] с индивидуальными настройками, интуитивно понятными любому гражданину и любому бизнесу", - считает вице-премьер.

Процедура досудебного обжалования решений контрольно-надзорных органов стала обязательной в январе 2023 года. Оспорить решения контрольных органов представители бизнеса могут в электронном виде, подав заявление через специальный сервис на портале госуслуг. Он позволяет отслеживать ход рассмотрения жалобы в режиме реального времени, что обеспечивает прозрачность процесса. Претензия рассматривается руководителем соответствующего контрольного органа или вышестоящей инстанцией, что исключает участие в процедуре должностного лица, на которое подана жалоба.