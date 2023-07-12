Минфин рассчитывает отменой НДФЛ для доходов старателей "обелить" отрасль

Вместе с тем законопроект не освобождает от уплаты НДС

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Минфин РФ считает, что освобождение от НДФЛ доходов старателей при добыче золота поможет "обелить" отрасль, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов в ходе пленарного заседания Госдумы.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, освобождающий от НДФЛ физлиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые за год добыли менее 1 кг золота при осуществлении старательской деятельности.

В ходе обсуждения законопроекта депутаты отметили, что стоимость 1 кг золота составляет около 2 млн рублей, и спросили, не слишком ли это высокий доход для налоговых льгот.

"Это связано с тем, что необходимо "обелять" отрасль, что те старатели, которые станут индивидуальными предпринимателями, войдут в легальное поле. Соответственно, они будут уплачивать страховые взносы, они будут уплачивать НДПИ. Поэтому как стимулирующая мера, понимая, что будут уплачиваться другие налоги и сборы, в части НДФЛ предусмотрено освобождение в размере реализации 1 кг чистого золота", - пояснил Сазанов.

Он также подчеркнул, что законопроект не освобождает от уплаты НДС. Однако при приобретении у старателя драгметаллов исчислять и уплачивать НДС в бюджет будет покупатель.

"От НДС мы никого не освобождаем в рамках данного законопроекта. Здесь вводится агентская схема, соответственно, здесь никаких льгот по НДС не предусматривается. Предусматривает это тот, кто будет исполнять обязанность по уплате налогов в бюджет, а именно - покупатель", - добавил замминистра.