Отдых на черноморских курортах РФ в июне подорожал на 9,2%

Отдых в Турции вырос в цене на 6,6%, следует из данных Росстата

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Стоимость отдыха на российских черноморских курортах в июне 2023 года выросла на 9,2% по сравнению с месяцем ранее, следует из данных Росстата.

"В июне среди услуг внутреннего туризма и отдыха увеличилась стоимость: путевок в дома отдыха, пансионаты - на 9,8%, поездок на отдых на черноморское побережье и в Крым - на 9,2%", - говорится в сообщении.

По данным статистики, стоимость путевок в санатории в июне выросла на 5,5%, проживания в гостиницах, мотелях и хостелах - от 1,7% до 3,8%, автобусных экскурсий - на 1%, речных круизов на территории России - на 0,6%, билетов в музеи и выставки - на 0,5%, билетов в кинотеатры - на 0,2%. Одновременно снизилась стоимость экскурсионных туров по России - на 0,3%.

Среди услуг зарубежного туризма в июне выросли цены: на поездки на отдых в Абхазию, Азербайджан, Армению и Грузию - на 8,8%, Турцию - на 6,6%, в Казахстан и Узбекистан - на 2,4%, во Вьетнам, Индонезию, Малайзию и Таиланд - на 0,9%. В то же время снизились цены: на поездки в ОАЭ - на 2,7%, Египет - на 1,6%, Белоруссию - на 0,9%, отметили в Росстате.