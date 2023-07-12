Бензин в России за неделю в среднем подорожал на 19 копеек

Дизель вырос в цене на 4 копейки, свидетельствуют данные Росстата

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 3 по 10 июля 2023 года выросли на 19 коп. - до 52,49 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

По данным статистики, средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 18 копеек и составили 48,64 рубля за литр. Средние цены на бензин марки Аи-95 увеличились на 21 копейку, до 53,09 рубля за литр, стоимость Аи-98 выросла на 12 копеек и составила 63,38 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 4 копейки, до 58,42 рубля.

По данным Росстата, рост цен на бензин автомобильный был зафиксирован в 75 субъектах Российской Федерации. Более всего он подорожал в Республике Тыва - на 3,3%, Республике Алтай и Ханты-Мансийском автономном округе - Югре - на 1,6%.

За отчетный период снижение цен на бензин автомобильный на 0,1% было зафиксировано в Республике Карелия.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный выросли на 0,2%. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 47,09 до 49,99 рубля, марки Аи-95 - от 51,99 до 57,09 рубля, марки Аи-98 и выше - от 62,6 до 66,19 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 48,2 до 49,79 рубля, марки Аи-95 - от 52,05 до 54,89 рубля, марки Аи-98 и выше - от 61,5 до 65,59 рубля за литр.

Объем производства бензина в РФ с 3 по 9 июля снизился на 7,4% по сравнению с предыдущей неделей - до 819,3 тыс. тонн. Объем производства дизельного топлива уменьшился на 4% и составил чуть менее 1,697 млн тонн.