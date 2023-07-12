Инфляция в России с 4 по 10 июля ускорилась до 0,14% против 0,13% неделей ранее

С начала июля потребительские цены в стране выросли на 0,2%, с начала года - на 2,97%, следует из данных Росстата

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 4 по 10 июля 2023 года составила 0,14%, следует из данных Росстата.

При этом неделей ранее - с 27 июня по 3 июля - в РФ наблюдалась инфляция на уровне 0,13%.

С начала июля потребительские цены в стране выросли на 0,2%, с начала года - на 2,97%. В годовом выражении инфляция в РФ на 10 июля 2023 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 3,24%.

Продовольственные товары

По данным статистики, за отчетный период выросли цены на сахар-песок - на 0,8%, мясо кур - на 0,5%, свинину, вареные колбасы и рис - на 0,4%, мороженую рыбу, куриные яйца, гречневую крупу и пшено - на 0,3%, баранину, пастеризованное молоко, пшеничную муку, макаронные изделия, водку, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,1%.

Снизились цены: на черный чай - на 0,8%, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,5%, подсолнечное масло - на 0,4%, сосиски, сардельки, сметану, сухие молочные смеси и овощные консервы для детского питания, печенье - на 0,2%, стерилизованное молоко, сливочное масло, маргарин, твердые, полутвердые и мягкие сыры - на 0,1%.

Непродовольственные товары, медикаменты и услуги

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: комбинированные анальгетики - на 0,8%, аллохол - на 0,6%, поливитамины - на 0,5%, нимесулид - на 0,2%. Цены снизились: на левомеколь - на 0,4%, метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 0,2%, корвалол - на 0,1%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: детские подгузники, хозяйственное мыло - на 0,2%, туалетное мыло, зубные пасты и сухие корма для домашних животных - на 0,1%. Цены на туалетную бумагу снизились на 0,4%, спички, щетки зубные, гигиенические прокладки - на 0,3%, стиральные порошки - на 0,1%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены: на телевизоры и древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты - на 0,6%, обрезные доски и женские колготки - на 0,3%, электропылесосы и сигареты с фильтром - на 0,2%, легковые автомобили иностранных марок, смартфоны, мужские носки, детские спортивные костюмы, шампуни - на 0,1%. Цены на кроссовки и джинсы для детей снизились на 0,3% и 0,2% соответственно, кроссовки для взрослых и футболки детские - на 0,1%.

Цены на бензин автомобильный выросли на 0,4%, дизельное топливо - на 0,1%.

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета увеличилась на 4,8%. Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов в среднем по России выросла на 0,3%. Средняя стоимость путевок в дома отдыха, пансионаты выросла на 0,3%, в санатории, а также проживания в гостиницах двух звезд и хостелах - на 0,2%, в гостиницах 1, 3 звезд и мотелях - на 0,1%. Средняя стоимость проживания в гостиницах 4-5 звезд снизилась на 0,1%.

Из остальных видов услуг подорожал ремонт телевизоров - на 0,1%. Тарифы на газ сжиженный в среднем по России снизились на 0,1%.