Годовая инфляция в России в июне ускорилась до 3,25%

В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,37%, следует из данных Росстата

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Годовая инфляция в России в июне 2023 года ускорилась до 3,25% с 2,51% в мае. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,37%, следует из данных Росстата.

Продовольственные товары в июне подешевели на 0,01% по сравнению с маем и подорожали на 0,18% в годовом выражении. Непродовольственные товары выросли в цене на 0,42% в месячном выражении и на 0,99% по сравнению с июнем 2022 года. Стоимость услуг выросла на 0,83% к майскому показателю и на 10,96% в годовом выражении.

Продовольственные товары

В июне среди продовольственных товаров заметное снижение цен наблюдалось на помидоры - на 22%, на репчатый лук - на 13,5%, на бананы - на 12,4%, на белокочанную капусту - на 10,8%, на огурцы - на 5,5%, на свежую зелень - на 4,4%, на виноград - на 4,2%.

В то же время подорожали морковь - на 22,2%, картофель - на 21,5%, лимоны - на 16,1%, столовая свекла - на 13,1%, яблоки - на 6,7%.

Среди прочих продовольственных товаров подешевели куриные яйца и гречневая крупа - на 2,4%, подсолнечное масло, овсяная и перловая крупы - на 1,4%, пшеничная мука - на 1,3%, пшено - на 0,9%, пастеризованное молоко более 3,2% жирности, сметана, вермишель - на 0,8%, овсяные хлопья "Геркулес" и натуральный растворимый кофе - на 0,7%, пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности, горох и фасоль, шоколад - на 0,6%, творог - на 0,5%.

Непродовольственные товары и медикаменты

В июне цены на лекарства, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,7%, в том числе на аллохол - на 4,4%, на афобазол - на 2,5%, на корвалол - на 2,4%, на кеторол экспресс - на 1,8%, на поливитамины - на 1,5%, на канефрон Н - на 1,1%, на левомеколь - на 1%, на эргоферон - на 0,9%, на троксерутин, сульфацетамид и алмагель - на 0,8%. При этом снизились цены на синупрет - на 1,1%, на ингалипт - на 0,5%, на нафазолин - на 0,4%, на йод - на 0,2%.

Лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, в среднем стали дороже на 0,6%, в том числе дротаверин (но-шпа) - на 2,9%, фуросемид - на 2,1%, панкреатин - на 2%, омепразол - на 1,7%, винпоцетин - на 1,2%, эуфиллин - на 1,1%, бисакодил - на 1%, ксилометазолин (галазолин) - на 0,9%, супрастин, ибупрофен и аскорбиновая кислота - на 0,8%. Одновременно снизились цены на колекальциферол (витамин Д3) - на 0,7%, на цефтриаксон - на 0,4%, на фосфоглив, осельтамивир (номидес) и смекту - на 0,2%.

Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, подорожали бутылочки для кормления - на 2,2%, детский крем - на 1,6%, спички - на 0,7%, пеленки для новорожденных - на 0,5%, туалетная бумага и влажные салфетки - на 0,3%, стиральные порошки и сухие корма для домашних животных - на 0,2%, детские соски (пустышки) - на 0,1%. Вместе с тем снизились цены на дезинфицирующие средства для поверхностей - на 0,9%, на гигиенические прокладки - на 0,6%, на санитарно-гигиенические маски - на 0,4%, на детские подгузники и столовые бумажные салфетки - на 0,3%, на зубные пасты и туалетное мыло - на 0,2%, на хозяйственное мыло - на 0,1%.

Также снизились цены на телевизоры - на 2,1%, на моноблоки, мониторы для настольного компьютера, напольные электропылесосы, флеш-накопители USB, кроссовые туфли для взрослых - на 1,2-1,8%, на смартфоны, планшетные компьютеры, ноутбуки, стиральные машины, бытовые плиты, миксеры, блендеры, смарт-часы, велосипеды для дошкольников, жидкие чистящие и моющие средства, отдельные виды одежды, обуви, парфюмерно-косметических товаров - на 0,6-1,1%.

Услуги

В июне среди услуг внутреннего туризма и отдыха увеличилась стоимость путевок в дома отдыха, пансионаты - на 9,8%, поездок на отдых на Черноморское побережье и в Крым - на 9,2%, путевок в санатории - на 5,5%, проживания в гостиницах 1-5 звезд, мотелях и хостелах - от 1,7% до 3,8%, автобусных экскурсий - на 1%, речных круизов по территории России - на 0,6%, билетов в музеи и выставки - на 0,5%, билетов в кинотеатры - на 0,2%. Одновременно снизилась стоимость экскурсионных туров по России - на 0,3%.

В группе услуг пассажирского транспорта увеличилась стоимость авиаперелета экономическим классом - на 6,8%, проезда в сидячих вагонах в скоростных поездах дальнего следования - на 2,8%, такси - на 1,9%. Стоимость проезда в купейных вагонах в поездах дальнего следования снизилась от 0,9% до 2,6%.

Кроме того, из наблюдаемых услуг увеличилась стоимость занятий на курсах профессионального обучения - на 0,4%, начального курса обучения вождению легкового автомобиля, устной консультации юриста по семейным вопросам, ксерокопирования документов - на 0,3%, предоставления междугородных телефонных соединений (разговоров) автоматическим способом на расстояние 601-1200 км, абонентской платы за телевизионную антенну, посещения детского ясли-сада, аренды индивидуального банковского сейфа - на 0,2%.

Годовая стоимость полиса ОСАГО снизилась на 0,4%, плата за пользование потребительским кредитом - на 0,2%.