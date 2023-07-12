"Росморпорт" поставил на линию Усть-Луга - Калининград паром "Балтийск"

Грузовая вместимость судна позволяет перевозить от 70 до 130 железнодорожных вагонов, а также до 118 фур или до 325 автомобилей и 12 пассажиров

КАЛИНИНГРАД, 12 июля. /ТАСС/. Автомобильно-железнодорожный паром "Балтийск" вышел на линию Усть-Луга - Калининград, перейдя под управление "Росморпорта". Он стал пятым судном федерального предприятия на этой линии, сообщается в среду на сайте ФГУП "Росморпорт".

"Паром "Балтийск", оператором которого ранее выступало ООО "Оборонлогистика", будет задействован для морской перевозки железнодорожных вагонов с грузами", - говорится в сообщении.

Грузовая вместимость судна позволяет перевозить от 70 до 130 железнодорожных вагонов в зависимости от их типа. На пароме также можно перевозить до 118 фур или до 325 автомобилей (длиной до 5 м) и 12 пассажиров.

"С использованием парома "Балтийск" планируется увеличить объемы грузооборота на линии за счет сокращения времени ожидания доставки грузов в Калининградскую область и обратно", - отмечается в сообщении.

По информации Росморпорта, за первое полугодие 2023 года паромы "Маршал Рокоссовский", "Генерал Черняховский", многофункциональные суда "Спарта" и "Спарта II", задействованные на линии "Морской порт Усть-Луга - морской порт Калининград", выполнили 191 рейс и перевезли 679 тыс. тонн грузов, в том числе 6,8 тыс. вагонов (груженых и порожних), 6,9 тыс. единиц накатной техники, 9,2 тыс. тонн генеральных грузов, 12,7 тыс. TEU (груженых и порожних контейнеров).

Общий объем морских каботажных перевозок в Калининградскую область и из нее за шесть месяцев 2023 года составил 1,6 млн тонн. Флот предприятия обеспечил 42% от всего объема перевозок на данном направлении, констатировал "Росморпорт".