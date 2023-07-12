МЭР сообщило об ускорении годовой инфляции в России с 4 по 10 июля до 3,59%

Неделей ранее показатель составлял 3,43%

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Годовая инфляция в России с 4 по 10 июля ускорилась до 3,59% против 3,43% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития.

"На неделе с 4 по 10 июля 2023 г. цены на потребительском рынке выросли на 0,14%. Год к году инфляция составила 3,59%. В секторе продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,10% за счет снижения темпов удорожания как плодоовощной продукции, так и остальных продуктов питания. В секторе непродовольственных товаров темпы роста цен сохранились на уровне предыдущей недели. В секторе услуг рост цен ускорился до 0,27% на фоне повышения темпов удорожания авиабилетов", - говорится в обзоре.

Согласно обновленному прогнозу социально-экономического развития России, подготовленному Минэкономразвития, рост ВВП РФ в текущем году ожидается на уровне 1,2%, в 2024 году - 2%. Инфляция в РФ в текущем году прогнозируется на уровне 5,3%. Также ожидается рост реальных зарплат населения на 5,4%.

В пресс-службе МЭР в конце июня отмечали, что текущий уровень инфляции в России находится чуть ниже прогнозной траектории.