Россия и Мозамбик изучают сотрудничество в геологоразведке и добыче нефти и газа

В российском Минэнерго также сообщили о подготовке сторонами соглашения о совместной проработке проектов в сфере гидроэнергетики

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Россия и Мозамбик рассматривают возможность сотрудничества в сфере геологоразведки, добычи нефти и газа, намерены проработать проекты по гидроэнергетике, говорится в сообщении Минэнерго РФ по итогам рабочей встречи замминистра энергетики РФ Сергея Мочальникова с послом Республики Мозамбик в России Жозе Матеушем Муарией Катупхой.

"Мы проводим оценку перспектив участия в совместных проектах с нефтегазовыми компаниями Мозамбика. Рассчитываем на продуктивный диалог в этом направлении", - отметил Мочальников, слова которого приводятся в сообщении.

Кроме того, стороны готовят соглашение о совместной проработке проектов в сфере гидроэнергетики.

Также, по словам Мочальникова, российские компании готовы взаимодействовать c компаниями Мозамбика в сфере возобновляемой энергетики, в частности, в форме государственно-частного партнерства в строительстве новых объектов солнечной генерации большой и средней мощности.