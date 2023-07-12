12 июля, 16:41

Германский институт спрогнозировал высокую вероятность скорой рецессии в экономике ФРГ

В Институте макроэкономики и исследования конъюнктуры отметили, что она увеличилась до 78,5%, пишет Bild

БЕРЛИН, 12 июля. /ТАСС/. Германский Институт макроэкономики и исследования конъюнктуры (IMK) полагает, что риск наступления рецессии в экономике ФРГ в ближайшие три месяца значительно вырос. Об этом в среду сообщила газета Bild.

В институте отметили, что вероятность того, что германская экономика с июля по сентябрь вступит в фазу рецессии, увеличилась до 78,5%. В июне, по оценкам IMK, данный показатель составлял 49,3%. "В 2023 году в целом ВВП Германии должен быть заметно ниже показателя предыдущего года", - пояснил директор по научной части IMK Себастьян Дуллин.

ВВП Германии в первом квартале сократился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) в своем отчете дал неутешительный прогноз развития крупнейшей экономики ЕС на ближайшие годы. Аналитики МВФ считают, что ее ожидает стагнация в текущем году, а в 2024-2026 годах рост ВВП составит лишь 1-2%. В отчете говорится, что компании ФРГ страдают от повышения цен на энергоносители, а в будущем негативное влияние на развитие экономики окажут нехватка высококвалифицированных специалистов и демографическая ситуация, в первую очередь старение населения. 

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