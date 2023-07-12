В Чехии одобрили создание фонда для страхования бизнеса компаний республики на Украине

По словам премьера республики Петра Фиалы, это обеспечит значительные преимущества чешским фирмам

ПРАГА, 12 июля. /ТАСС/. Кабмин Чехии одобрил в среду создание Фонда Украины для обеспечения эффективного страхования деятельности чешских фирм в этой стране. Об этом сообщил на своей странице в Twitter премьер-министр Чехии Петр Фиала.

"Правительство Чехии одобрило создание Фонда Украины, который поможет чешским фирмам застраховать свою деятельность в этой стране, находящейся сейчас в центре внимания экспортеров всей Европы. Чехия вместе с Великобританией и Польшей является одной из первых стран, которые хотят помочь экспортерам поддерживать [активные] торговые отношения с Украиной", - отметил премьер.

Страховая поддержка, по его словам, обеспечит значительные преимущества чешским фирмам. Создание фонда позитивно отразится на экономике республики. Будут созданы дополнительные рабочие места, дан очередной импульс развитию производственных отраслей и ориентированных на экспорт предприятий, заявил Фиала. Компании Чехии, как считает премьер, наиболее активно смогут включиться в процесс восстановления Украины.