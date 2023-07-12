Индексы РТС и Мосбиржи выросли на 0,74-1,28%

Курс доллара по итогам дня вырос на 0,49%, евро - на 1,6%, юаня - на 0,19%

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций в среду показал уверенный рост. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 1,28%, до 2 896,83 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,74%, до 1 004,98 пункта. Курс доллара по итогам дня вырос на 0,49%, до 90,87 рубля, евро - на 1,6%, до 100,92 рубля, юаня - на 0,19%, до 12,69 рубля.

"Индекс Мосбиржи, переписав очередные максимумы с февраля 2022 года, подошел к отметке 2 900 пунктов. Рубль сегодня был склонен к ослаблению, а нефть Brent смогла дотянуться до $80 за баррель", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Кроме того, ключевая статистика дня способствовала улучшению общерыночных настроений. "Темпы роста потребительских цен в США в июне снизились до 3% год к году с майских 4%. Это не только ниже прогноза (3,1%), но и минимум с 2021 г. Показатель базовой инфляции в месячном выражении также замедлил рост", - пояснил эксперт.

Рынок акций

Лидерами роста в среду на российском фондовом рынке оказались депозитарные расписки ретейлера X5 (+4,9%), "на оптимистичных прогнозах об открытии холдингом до конца года более 2 тыс. магазинов "Пятерочка" по всей России и выросшем интересе инвесторов к российскому ретейлу в целом", предположила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения оказались акции ВТБ (-0,96%) в ходе коррекции после недавнего роста на положительных новостях, добавила эксперт.

Прогноз на завтра

Прогноз "БКС мир инвестиций" на 13 июля по индексу Мосбиржи - 2 800 - 2 900 пунктов, по курсу доллара - 89-92 рублей. Во Freedom Finance Global ожидают, что завтра индекс Мосбиржи может колебаться в коридоре 2 800 - 2 900 пунктов, пара доллар/рубль проторгуется в интервале 89-91 рублей, евро/ рубль - в интервале 99-101 рублей, юань/рубль - в коридоре 12,3-12,8 рублей.

Завтрашний день будет насыщен событиями и важными публикациями. ЕЦБ обнародует протокол заседания по монетарной политике, также будут представлены экономические прогнозы в отношении ЕС. Выйдет ежемесячный отчет ОПЕК. Из экономической статистики дня Бахтин отметил торговый баланс Китая и еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США.

На американском рынке стартует сезон корпоративных отчетностей, в четверг финансовые результаты за II квартал 2023 года представят Taiwan Semiconductor, PepsiCo и другие.