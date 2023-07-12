ЛНР направит более 2,1 млрд рублей на реконструкцию Луганской ТЭС

Реконструкция позволит увеличить число работающих энергоблоков и суммарную выработку электроэнергии, сообщили в Минтопэнерго республики

ЛУГАНСК, 12 июля. /ТАСС/. Более 2 млрд рублей выделят на реконструкцию Луганской ТЭС, сообщила пресс-служба Минтопэнерго ЛНР в Telegram-канале.

"Министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Денис Ярош и директор Луганской ТЭС Александр Михайлов подписали договор с подрядной организацией, в рамках которого предусмотрено выполнение работ по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению Луганской ТЭС. <…> Стоимость реконструкции ЛуТЭС - более 2,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы проведут в рамках подготовки ТЭС к осенне-зимнему периоду. Реконструкция позволит увеличить число работающих энергоблоков и суммарную выработку электроэнергии.

Во вторник замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак сообщил, что работа Луганской ТЭС будет частично переведена на уголь. По его словам, такое решение направлено на наращивание загрузки предприятий угольной отрасли новых регионов, развитие сбыта угля, добываемого в этих субъектах.