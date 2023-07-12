ФАО считает, что зерновая сделка способствует стабильности на рынках

Директор отдела статистики Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Хосе Розеро также добавил, что вывод зерна из украинских портов помогает в гуманитарных операциях

РИМ, 12 июля. /ТАСС/. Зерновую сделку важно продлить, поскольку она способствует стабильности на мировых рынках, что ведет к снижению цен на зерно. Об этом сказал в среду на пресс-конференции директор отдела статистики Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН Хосе Розеро, отвечая на вопрос ТАСС.

"Эта стабильность способствует снижению цен на зерно, особенно на пшеницу и кукурузу, с тех пиковых показателей, которые мы наблюдали в мае 2022 года. Мы в ФАО надеемся, что черноморская зерновая инициатива будет продлена и поможет сохранить тенденцию к снижению цен на зерновые", - сказал он. Эксперт отметил, что дело не только в ценах. "Вывод этого зерна из украинских портов помогает в гуманитарных операциях", - добавил он.

При этом заместитель директора по вопросам питания Всемирной продовольственной программы (ВПП) Элисон Оман Лави отметила в беседе с корреспондентом ТАСС, что ее организация объединяет добровольцев. "Нам дают пожертвования, и на них мы закупаем продовольствие. Мы его ищем везде, и нам важно, чтобы у него была доступная цена. Мы рассчитываем на украинские ресурсы в наших операциях", - сказала она. Собеседница агентства отметила, что, когда поставки в 2022 году с Украины резко прекратились, у ВПП "были проблемы". "Мы выступаем за продление сделки, поскольку это облегчает нашу задачу", - добавила она в ответ на ремарку, что только 3% зерновых из украинских портов были направлены в наиболее нуждающиеся страны.

Согласно последней сводке ВПП, из почти 32,5 млн тонн украинского зерна ВПП вывезла в такие нуждающиеся страны, как Афганистан, Йемен, Кению, Сомали, Судан, Эфиопию, 655 тыс. тонн.

22 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международные рынки. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре прошлого года их действие продлили на такой же срок. 18 мая Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, то есть до 17 июля, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН.

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по итогам прошедших 10-11 мая в Стамбуле переговоров делегаций России, Турции, Украины и ООН сообщал, что зерновая сделка прекратит действовать, если в Москве до 18 мая не получат гарантий выполнения ее требований, касающихся экспорта сельхозпродукции и удобрений, переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT и ряда других вопросов. В МИД РФ ранее подчеркивали, что из всего пакета договоренностей выполняется только черноморская инициатива, а по меморандуму РФ и ООН ничего не сделано. 30 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на данный момент он не видит доводов в пользу продления договоренностей.