"Тинькофф банк" увеличил комиссию за внесение наличных долларов и евро в банкоматах

Она составила 4%

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. "Тинькофф банк" увеличил до 4% комиссию за внесение наличных долларов и евро в банкоматах на валютный счет, максимальный размер комиссии может достигать 10%, говорится в материалах кредитной организации.

"С 7 июля берем комиссию 4% за пополнение валютных счетов в долларах и евро, если вносимая валюта соответствует валюте счета. Повышение касается банкоматов, кассово-инкассационного центра и доставки наличных. Точный процент покажем на экране банкомата до операции", - сообщили ТАСС в поддержке банка.

Согласно тарифам на сайте банка, максимальная комиссия за пополнение расчетной карты в долларах или евро через банкомат составит до 10%. "До 10% [комиссия]. Фактическое значение доводится через банкомат до совершения операции", - уточняется на сайте банка. В поддержке кредитной организации также отметили, что если при внесении наличных валюта пополнения не будет совпадать с валютой счета, то комиссия взиматься не будет. Например, если пополнять рублевый счет долларами.

В пресс-службе "Тинькофф" ТАСС пояснили, что банк предоставляет разные способы для пополнения валютных счетов в евро и долларах. Так, за пополнение переводами через СБП, с карты другого банка через "Тинькофф" и по реквизитам счета банк комиссию не взимает.

В июне "Тинькофф банк" ввел комиссию в размере 1% от суммы за внесение наличных долларов и евро в своих банкоматах.