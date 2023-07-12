Под Псковом возобновилось строительство Северного обхода, ведущего к границе с ЕС

Работы планируют завершить в 2025 году

ПСКОВ, 12 июля. /ТАСС/. Строительство объездной дороги - Северного обхода Пскова, которое на протяжении последних лет было приостановлено, и которое сейчас оценивается в 7,5 млрд рублей, возобновилось: на объект вышел новый подрядчик. Им стала московская компания, которая занималась ранее реализацией подобных проектов в Санкт-Петербурге, сообщил в среду и.о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов в региональном эфире радиостанции "Серебряный дождь".

"Подрядчик зашел, подрядчик крупный. У него место регистрации - Москва. Отзывы положительные, делает очень серьезные объекты, объездную Петербурга делал. Они больше специализируются на мостах сложного конструктива, капиталоемкие, финансово затратные. Сейчас проблемы не видим, на этой неделе перечисляем аванс, и подрядчик приступает к активным действиям. Подрядчик уже физически на объекте", - сказал Стармолотов.

Он также добавил, что подрядчик провел подготовительные и геодезические работы, а также сделал корректировку технической документации. "И к мосту уже подобрался, техника присутствует. В рамках контракта будет построен мост через реку Великая, пять искусственных сооружений в местах пересечения с существующими дорогами, будут путепроводы. Устройство местами освещения", - добавил Стармолотов.

Северный обход - автодорога протяженностью 9 км, которая должна соединить трассу Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Краколье и трассу Псков - Изборск. Ее основная задача - перенаправить грузовой поток в объезд города и ускорить проезд транзитного транспорта через пограничные пункты пропуска "Шумилкино", "Куничина Гора" и "Брунишево". Проект предусматривает строительство шести путепроводов, двух развязок и моста через реку Великую. В июне 2022 года областные власти заявили, что планируют завершить строительство в 2025 году. Весной власти объявили, что срок завершения контракта - 2027 год.

О ситуации со строительством

Первую очередь объездной автодороги вокруг Пскова длиной 10,1 км сдали в эксплуатацию в 2007 году. Финансирование строительства составило около 700 млн рублей, около 590 млн из них поступило из федерального бюджета. Завершить работы по второй очереди власти планировали к декабрю 2019 года, госконтракт на строительство объекта заключен с компанией "Технострой" летом 2016 года. Позднее представители администрации заявили о том, что завершение строительства откладывается до 2020-2021 годов.