Маск объявил о создании компании по разработке искусственного интеллекта

В компании будут работать бывшие сотрудники Google, Microsoft и других компаний технологической сферы

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Илон Маск объявил о создании компании, которая будет заниматься вопросами искусственного интеллекта.

"Объявляю о создании xAI, чтобы понять реальность", - написал он в Twitter в среду.

Одновременно начал работу сайт компании x.ai. На нем уточняется, что в компании будут работать бывшие сотрудники Google, Microsoft, а также других компаний из технологической сферы.

Маск также объявил, что вместе с командой ответит на вопросы о новой компании во время трансляции в Twitter Spaces 14 июля.

В марте Маск зарегистрировал в Неваде компанию xAI, однако с тех пор новой информации о его стартапе не было. Маск неоднократно называл искусственный интеллект одновременно и перспективной, и опасной технологией.