Петербург и Харбин планируют развивать сотрудничество в сфере машиностроения и транспорта

В планах также взаимодействовать в сферах культуры и экономики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербург и Харбин договорились развивать сотрудничество между городами в сфере культуры и экономики. Губернатор Петербурга Александр Беглов и мэр народного правительства Харбина Чжан Цисян на рабочей встрече в Смольном назвали наиболее перспективными сферами взаимодействия машиностроение и транспорт.

"С нашими китайскими партнерами мы планируем развивать и практическое сотрудничество, отвечающее нашим взаимным интересам. Харбин - крупный промышленный центр северо-восточного Китая, один из лидеров страны по производству энергетического оборудования. У вас развито автомобилестроение, вертолетостроение, производство композитных материалов и другие отрасли. Нам было бы интересно развивать промышленную кооперацию в отраслях обрабатывающей промышленности, машиностроения, металлообработки, производства стройматериалов, легкой промышленности, пищевых производств", - сказал на встрече в среду Беглов.

Он также сообщил, что в Петербурге реализуется транспортная реформа, цель которой сделать городской транспорт более надежным, удобным и экологичным.

"Харбин, как и Санкт-Петербург, - крупный транспортный центр. Недавно мы провели масштабную реформу общественного транспорта. Харбин называют "городом льда", температура у вас может достигать минус 30 градусов. У нас схожие условия работы транспорта зимой, поэтому мы готовы развивать сотрудничество по этим направлениям. Мы приветствуем наших китайских партнеров в качестве инвесторов в экономику города", - отметил губернатор.

Мэр Харбина предложил наладить регулярные деловые встречи и развивать дружеские отношения между городами. "Хотим расширить наше взаимодействие в области машиностроения, цифровой экономики, сельского хозяйства, пищевой промышленности, усилить научно-техническое сотрудничество между нашими городами", - сказал он.

На встрече отмечалось, что уже несколько лет подряд Китай - главный торговый партнер Петербурга. Один из самых значимых проектов сотрудничества между городами - строительство совместного кампуса Санкт-Петербургского государственного университета и Харбинского политехнического университета, первый камень в его основание был заложен в Харбине в июне 2020 года. Губернатор Петербурга рассказал о зимней традиции проведения в Петербурге общегородского фестиваля "Китайский Новый год - Веселый праздник весны" и предложил Харбину стать соорганизатором празднования Китайского Нового года в Петербурге в 2024 году.