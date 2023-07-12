На дорогу к монументу в честь Александра Невского под Псковом требуется 2 млрд рублей

По словам и.о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона Станислава Стармолотова, необходимо провести не только обустройство трассы из асфальтобетона, но и возвести два мостовых сооружения

ПСКОВ, 12 июля. /ТАСС/. Обустройство современной дороги с асфальтобетонным покрытием к территории мемориального комплекса "Князь Александр Невский с дружиной" в деревне Самолве Псковской области оценивается более чем в 2 млрд рублей, сообщил в среду и.о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов в региональном эфире радиостанции "Серебряный дождь". Мемориальный комплекс открыли при участии президента России Владимира Путина в сентябре 2021 года.

"Планируем заменить тип покрытия [с гравийного] на асфальтобетон, учитывая значимость монумента, учитывая, какие средства привлекают [губернатор] и владыка [Тихон] на развитие этого места. Там и лагеря будут детские, и просветительские проекты. Поэтому мы работаем над тем, чтобы поменять на всем протяжении покрытие на асфальтобетон. Это два с лишним миллиарда рублей, это два моста и 22 км дороги", - сказал Стармолотов.

По его словам, обустройство удобного подъезда к монументу включает в себя не только обустройство трассы из асфальтобетона, но и возведение двух мостовых сооружений. "В третьем квартале получим проекты, прошедшие положительное заключение. У нас находился с визитом [помощник президента России] Максим Орешкин, и благодаря помощи [губернатора] Михаила [Ведерникова] нам удалось убедить, что [существует] значимость этой дороги. Сейчас идет активное движение в Москве по привлечению средств на приведение этой дороги дальше", - уточнил Стармолотов.

Для Псковской области личность князя имеет особое значение. На территории региона на берегу Чудского озера ежегодно проходит международный военно-исторический фестиваль "Ледовое побоище". Он проходит у деревни Самолвы - на месте, где, по данным историков, 18 апреля (5 апреля по старому стилю) 1242 года произошло масштабное сражение русского войска с ливонскими рыцарями, в котором дружина под предводительством Александра Невского одержала победу.