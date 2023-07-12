В Думу внесли проект об отмене конкурса при госзакупках в сфере аренды жилья для военных

Отмечается, что речь идет в том числе о военнослужащих-контрактниках, проходящих службу в воинских частях, организациях, учреждениях или органах, дислоцированных за пределами России

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета палаты по обороне Андреем Картаполовым внесла на рассмотрение Думы законопроект о госзакупках у единственного поставщика в сфере аренды жилых помещений, предоставляемых военнослужащим, проходящим службу по контракту. Текст документа размещен в думской электронной базе в среду.

Поправки предлагается внести в закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". В частности, статью закона, позволяющую заказчикам проводить госзакупки у единственного поставщика, подрядчика или исполнителя, предлагается дополнить случаями аренды жилых помещений, предоставляемых военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. Речь идет в том числе о военнослужащих-контрактниках, проходящих службу в воинских частях, организациях, учреждениях или органах, дислоцированных за пределами РФ. Таким образом госзакупки, связанные с арендой жилья для указанных военнослужащих, в случае принятия закона смогут осуществляться без проведения конкурсных процедур.

Как напоминают авторы инициативы, при отсутствии свободных служебных жилых помещений или жилья в общежитиях федеральные органы исполнительной власти предоставляют военнослужащим и членам их семей арендованное жилье. При этом аренда таких помещений должна осуществляться федеральными органами исключительно в рамках закона о госзакупках. "Проведение конкурса, предусматривающего аренду жилых помещений в целях обеспечения ими военнослужащих, раскрывает информацию о местах дислокации воинских частей (организаций, учреждений), минимальном количестве военнослужащих, проходящих военную службу в соответствующем населенном пункте, а также может привести к раскрытию осуществляемой деятельности", - отмечают авторы инициативы в пояснительной записке к документу, уточняя, что такая информация относится к сведениям, составляющим государственную или другую охраняемую законом тайну. "Проведение конкурса фактически приведет к ее раскрытию", - указывают депутаты.