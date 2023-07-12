Reuters: Twitter обвиняют в отказе выплатить выходные пособия на сумму не менее $500 млн

Иск подали в федеральный суд Сан-Франциско

ТАСС, 12 июля. Бывшие сотрудники Twitter подали коллективный иск против компании из-за отказа в выплате выходных пособий на сумму не менее $500 млн. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

По его информации, компания обвиняется в невыполнении плана по выплатам пособий на случай увольнения сотрудников, который был утвержден в 2019 году. Тем самым она нарушила федеральный закон о компенсациях.

Иск был подан в федеральный суд Сан-Франциско.

Как сообщила в феврале газета The Wall Street Journal, против Twitter было подано минимум девять исков на общую сумму более $14 млн из-за неоплаченных счетов.

27 октября Илон Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению Twitter. Сразу после покупки он уволил ряд членов руководства компании, в том числе генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала. Как следует из документов, размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск также распустил совет директоров и стал единоличным руководителем компании.