Кабмин обсудит добровольный взнос в продовольственную программу ООН и другие темы

Средства от взносов планируется направить на оказание гуманитарной помощи Бурунди, Зимбабве, Гвинее, Эритрее и Мали

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Правительство России проведет в четверг очередное заседание. На нем, в частности, планируется обсудить добровольный взнос в фонд Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций.

Средства намерены направить на оказание гуманитарной помощи Бурунди, Гвинее, Зимбабве, Мали и Эритрее. О принятом решении будут проинформированы ООН и указанные страны. При этом оговаривается, что деньги обязательно должны быть использованы для закупки товаров в РФ и доставки их российскими организациями.

Кроме того, правительство обсудит выделение бюджетных средств на празднование в Псковской области 550-летия Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры. Это одна из крупнейших обителей в России. Монастырь не закрывался на протяжении всей своей истории. В частности, власти профинансируют благоустройство его общественных и дворовых территорий, реконструкцию водопровода и тепловых сетей, ремонт здания автостанции и приобретение автобусов.

На заседание также вынесены поправки в положение о Минспорте. Пункты, согласно которым министерство утверждало общероссийские антидопинговые правила, признаются утратившими силу. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому такие полномочия перешли от Минспорта к РУСАДА. Сейчас положение о министерстве приведено в соответствие с новыми нормами.

Экономическая сфера

Отдельный блок вопросов посвящен экономической сфере. Одна из инициатив касается таможенного регулирования. Так, кабмин обсудит унификацию институтов уполномоченного экономического оператора в России и Белоруссии. Подобный статус позволяет получать таможенные льготы взамен на максимально прозрачное ведение дел.

Еще один пункт повестки - выделение средств Агентству по технологическому развитию на поддержку проектов, предполагающих создание комплектующих для промышленных отраслей. Как пояснили в кабинете министров, решение поможет стимулировать инвестиционную активность производителей высокотехнологичной продукции за счет реализации приоритетных инвестпроектов с применением обратного инжиниринга (воспроизведения изделия по готовому образцу).

Кроме того, правительство выделит дополнительные средства институту развития ДОМ.РФ. Субсидии пойдут на компенсации за предоставление семьям с детьми льгот по ипотеке.

Также будут обсуждаться поправки, которые улучшат регулирование в сфере геодезии и картографии.