Reuters: ЕС может подключить "дочку" Россельхозбанка к SWIFT

Еврокомиссия пока не прокомментировала эту информацию, сообщило агентство

БРЮССЕЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Источники в Евросоюзе, несмотря на более ранние опровержения со стороны Россельхозбанка (РСХБ), утверждают, что сообщество рассматривает возможность подключения дочерней компании этой кредитной организации к платежной системе SWIFT. Об этом проинформировало в среду агентство Reuters.

По утверждениям его собеседников, такой шаг необходим, чтобы обеспечить проведение операций с зерном и удобрениями. Агентство отмечает, что Еврокомиссия пока не прокомментировала эти сведения.

Ранее первый заместитель председателя РСХБ Кирилл Левин заявил, что организация не рассматривает вариант создания "дочки" для подключения к SWIFT в рамках зерновой сделки. Кроме того, он отметил, что сейчас РСХБ осуществляет платежи в долларах через американский банк JP Morgan с помощью специально выделенного канала.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее тоже опровергла эту информацию, подчеркнув, что подключение "дочки" РСХБ к SWIFT является "заведомо непроходным". Она также указала, что на открытие филиала банка требуются долгие месяцы, установление SWIFT занимает три месяца, а отключение происходит в "считанные минуты".

3 июня 2022 года Совет ЕС окончательно принял шестой пакет санкций в отношении РФ, предполагающий отключение от SWIFT ряда российских кредитных организаций, в том числе РСХБ.