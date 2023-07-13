Рослесинфорг: для борьбы с опустыниванием на юге РФ нужно высадить 250 млрд деревьев

Особенно обширны площади пустынных земель в республиках Дагестан, Татарстан, Калмыкия, а также в Саратовской, Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, Ставропольском крае и юге Алтая, рассказали в ведомстве

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Около ста миллионов гектаров леса или 250 млрд деревьев необходимо высадить на юге России для успешной борьбы с наступлением пустынь и степей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Рослесинфорга (лесоучетное ведомство Федерального агентства лесного хозяйства).

"Для предотвращения опустынивания нужно высадить порядка ста миллионов гектаров или 250 миллиардов новых берез, тополей, кленов, сосен и лиственниц. Именно эти породы являются преобладающими при создании защитных лесных полос, которые в комплексе с агротехническими и лесоводственными уходами и мелиоративными мероприятиями являются самым надежным способом предотвращения опустынивания и восстановления земель", - сказал глава Рослесинфорга Павел Чащин, чьи слова приводятся в сообщении.

По данным ведомства, ценные защитные леса расположены на площади почти 130 тыс. га в сложных природных условиях. При этом государственные лесные полосы, искусственно созданные в лесостепях, степях, полупустынях и пустынях для регулирования климата, защиты почвы и сохранения влаги занимают всего 105 га. Они представляют так называемые собой полезащитные лесные полосы. Еще одна категория ценных лесов - противоэрозионные, они охраняют плодородные земли от эрозии и занимают площадь 10 тыс. га или 8% от площади всех ценных лесов. Самая представленная категория ценных лесов (38%) - леса, выполняющие защитные функции в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях и в горах.

Сегодня пустыни занимают свыше ста миллионов гектаров в 55 малолесных регионах страны. Общая площадь подверженных опустыниванию земель составляет около трех миллиардов гектаров или 40% продуктивной площади Земли. В России пустыня распространилась только на 0,09% площади страны. Но с каждым годом площадь пустынных земель становится больше в среднем 0,2%. При этом от урожайности земель зависит продовольственная безопасность страны. Приживаемость лесопосадок на таких землях чрезвычайно низкая - 25%. В связи с тем, что нагрузка на такие насаждения крайне велика, их нужно возобновлять каждый 50-70 лет, используя особо стойкие деревья.

"Особенно обширны площади таких земель в республиках Дагестан, Татарстан, Калмыкия, Саратовской, Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, Ставропольском крае и юге Алтая. Земли деградируют преимущественно по вине человека: выпас скота, умышленные поджоги и незаконные вырубки лесов, осушение водоемов. Свой вклад в этот процесс вносит глобальное потепление климата и суховейные ветра", - рассказали в ведомстве.

Создание лесов

Возрождение лесополос осуществляется в несколько этапов. В первую очередь необходимо поставить защитные лесные насаждения на учет. Далее выкорчевать деревья, утратившие способность защищать почву от ветров и сохранять влагу. Затем подготовить грунт и засадить территорию травами и типичными для местности деревьями, засухоустойчивыми кустарниками и стойкими деревьями - тополями, березами, осинами, ольхой. Пока деревья набирают силу, лесополосы требуют борьбы с сорняками и тщательного ухода. Когда кроны сомкнутся, необходимость в уходе отпадет.

"По поручению президента РФ вопросы лесоустройства переданы на федеральный уровень - теперь собирает и обновляет информацию о лесах, растущих в них деревьях, породах и их состоянии, в том числе о насаждениях, защищающих почвы, на всей территории страны исключительно федеральное учреждение Рослесинфорг", - добавил Чащин.

В конце 1940-х годов в СССР в рамках плана по озеленению страны был разработан проект устройства восьми лесополос. Благодаря принятым мерам выращено 5,7 млн га защитных насаждений, вследствие чего значительно возросла плодородность земель.