"Известия": российские несырьевые компании впервые за год показали рост выручки

Наиболее уверенный рост наблюдается, в частности, в электроэнергетике, строительстве, научной деятельности, пишет газета со ссылкой на службу аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российские компании, не связанные с нефтегазовой промышленностью, впервые за последний год показали рост выручки. Об этом в четверг пишут "Известия" со ссылкой на аналитическую службу аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В апреле этого года обороты крупных и средних несырьевых предприятий увеличились на 7,4% по сравнению с 2022 годом. Выручка таких предприятий с января по апрель текущего года увеличилась в годовом выражении на 0,4%, до 52,8 трлн рублей. Наиболее уверенный рост наблюдается в таких отраслях, как электроэнергетика, строительство, научная деятельность, транспортировка и хранение, а также гостиничный и ресторанный бизнес.

"Известия" направили запросы в Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, а также в компании перечисленных отраслей.

Ранее в Минфине сообщали, что нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь - июнь сократились на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 3,38 трлн рублей. По данным ведомства, дефицит федерального бюджета в январе - июне предварительно составил 2,59 трлн руб., снизившись с 3,41 трлн руб. за январь - май 2023 года.