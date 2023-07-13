В Приморье заявили, что в промышленный парк "Большой Камень" хотят войти инвесторы из КНР

В Корпорации развития региона сообщили, что получили несколько запросов о строительстве заводов

ВЛАДИВОСТОК, 13 июля. /ТАСС/. Китайские инвесторы заинтересованы в размещении предприятий на территории промышленного парка "Большой Камень" в Приморье, сообщил ТАСС генеральный директор Корпорации развития Приморского края (КРПК) Игорь Трофимов.

"В июне мы летали в Харбин, где провели переговоры с несколькими компаниями. По результатам переговоров мы получили несколько запросов о строительстве заводов в промпарке. Например, китайская группа Heilongjiang Energy Engineering рассматривает строительство завода железобетонных изделий, а компания Blue Sky International Construction Company планирует строительство завода по производству металлоконструкций из проката. На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что китайские инвестиции гарантированно появятся в промпарке", - сообщил Трофимов.

По его словам, КРПК уже заключила два договора аренды с инвесторами - компанией ПТК "Лотос", которая намерена возвести завод по производству сэндвич-панелей для строительства стен и кровель промышленных и жилых зданий, и компанией "Гиперион", в планах которой создание предприятия по обработке и рециклингу строительных отходов, золошлаков и отходов горной и металлургической промышленности. Также подписаны три соглашения о намерениях. Ожидается, что площадка позволит создать 570 высококвалифицированных рабочих мест.

Специализация парка - металлургия и металлообработка, строительные материалы, промышленное производство, но возможна и собственная отраслевая специфика. Для инвесторов, реализующих свои проекты на территории промпарка, предусмотрены выгодные условия: предоставление в аренду земельных участков и производственно-складских помещений по ценам значительно ниже рыночных, а также налоговые льготы в рамках режимов Свободного порта Владивосток и ТОР "Большой Камень".