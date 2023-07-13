Шахта "Листвяжная" в Кузбассе возобновила добычу угля после аварии в 2021 году

По словам директора шахты Виктора Ануфриева, весь коллектив приложил максимум усилий, чтобы шахта соответствовала всем требованиям промбезопасности

КЕМЕРОВО, 13 июля. /ТАСС/. Добыча угля возобновлена на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе шахты.

"Возобновление добычи угля - важный шаг для нашего предприятия. Весь коллектив "Листвяжной" приложил максимум усилий, чтобы лава 824 и в целом шахта соответствовала всем требованиям промбезопасности", - привели в пресс-службе слова директора шахты Виктора Ануфриева.

В апреле стало известно, что "Листвяжная" (входит в холдинг "СДС-уголь"), остановленная после аварии в ноябре 2021 года, в которой погиб 51 человек, возобновляет ведение горных работ.

Уточняется, что научное сопровождение по оценке готовности шахты к возобновлению очистных работ вели специалисты научного центра ВостНИИ, которые проанализировали проветривание и противопожарную защиту шахты. Также была получена положительная оценка пылевзрывобезопасности, работы многофункциональной системы безопасности предприятия, крепления горных выработок, состояния дегазационной сети шахты и дегазационных установок, а также обеспеченности запасными выходами горных выработок, их пригодности для передвижения людей.

В 2022 году были выданы положительные экспертизы промышленной безопасности на проекты дегазации шахты, аэрогазового контроля, многофункциональной системы безопасности, комплексного обеспыливания и другие. В декабре прошлого года был согласован план развития горных работ шахты на 2023 год. В марте проведено комплексное обследование "Листвяжной" с участием Минэнерго России, МЧС России, Ростехнадзора, Росприроднадзора, Роструда, а также правительства Кемеровской области, Росуглепрофа и Кемеровской межрайонной прокуратуры по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.

Взрыв метана на "Листвяжной" произошел 25 ноября 2021 года и стал одной из самых масштабных трагедий в этой отрасли за последнее время: погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. По факту ЧП были возбуждены уголовные дела о нарушении промышленной безопасности, халатности и злоупотреблении полномочиями, их фигурантами стали девять человек: руководство шахты и холдинга "СДС-уголь", а также два сотрудника Ростехнадзора, проводивших проверки на шахте.