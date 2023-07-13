Для размещения участников ВЭФ во Владивостоке подготовили 23 гостиницы

Также составили список из 28 объектов питания, рекомендованных к посещению участникам форума

ВЛАДИВОСТОК, 13 июля. /ТАСС/. Гости и участники Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке в сентябре, смогут остановиться в 23 гостиницах, сообщила пресс-служба городской администрации.

"На сегодняшний день определено 23 объекта, где смогут остановиться гости и участники ВЭФ. Процесс подготовки отелей администрация города ведет совместно со специалистами Роспотребнадзора и Агентства по туризму Приморского края. Все несоответствия представителям гостиничного бизнеса также необходимо устранить до начала следующего месяца", - говорится в сообщении.

Также специалисты составили список из 28 объектов питания, рекомендованных к посещению участникам форума. В мае городские власти совместно с Роспотребнадзором провели встречу с представителями предприятий общепита, на которой огласили итоги предварительных контрольных мероприятий. На сегодняшний день остались замечания, которые представители кафе и ресторанов должны устранить до начала августа.

"Уже сегодня в рамках подготовки к форуму ведется работа в части благоустройства гостевого маршрута. Это мероприятия по озеленению, установке вазонов, поддержанию санитарного состояния дорог и тротуаров, а также другие мероприятия эстетического характера, которые входят в перечень ежегодных плановых работ. <...> Также началась подготовка Университетской набережной, где будут расположены улица Дальнего Востока и павильон Приморского края. Традиционно ведутся работы по восстановлению дорожной инфраструктуры на центральных маршрутах Владивостока, а также инженерной инфраструктуры", - сообщила пресс-служба мэрии.

ВЭФ проводится в Приморье ежегодно, его цель - содействие ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году форум пройдет с 10 по 13 сентября под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Повестка будет сфокусирована на вопросах сотрудничества с дружественными странами, вывозе российской продукции на дружественные рынки, интеграции платежных инфраструктур, конкуренции за инвестиции и человеческий капитал, технологическом развитии, работе по обновлению дальневосточных городов и улучшению качества жизни людей.

В прошлом году ВЭФ посетили более 7 тыс. человек из 68 стран и территорий, включая Россию, в том числе около 1,7 тыс. бизнесменов из 700 компаний. Приморский край подписал 38 соглашений, призванных способствовать развитию в регионе транспортно-логистической сферы, ЖКХ, образования, туризма, спорта и других направлений.