В Приморье на 70% вырос объем государственных гарантий для кредитования малого бизнеса

Предприниматели и самозанятые получили более 360 поручительств на общую сумму в 1,7 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 13 июля. /ТАСС/. Гарантийной фонд Приморского края за полгода предоставил малому бизнесу более 360 поручительств для получения кредитов. Общая сумма гарантий составила 1,7 млрд рублей - на 70% больше прошлогоднего показателя, сообщили ТАСС в пресс-службе центра "Мой бизнес", структурой которого является Гарантийный фонд.

"Гарантийной фонд Приморского края выдал почти в два раза больше поручительств за полгода 2023 года, чем в аналогичном периоде прошлого года. Более 360 поручительств на общую сумму в 1,7 млрд рублей получили приморские предприниматели и самозанятые. В первом полугодии 2022 года эта сумма составила 1 млрд рублей в 206 подписанных договорах поручительства", - сообщили в пресс-службе.

Высоких показателей Гарантийный фонд смог достичь благодаря расширению возможностей кредитных программ по поддержке малого и среднего бизнеса у партнеров фонда. Больше всего заявок на предоставление гарантий было одобрено в марте - 82 подписанных договора. Руководитель фонда Ксения Плетцер уточнила, что с помощью данной меры поддержки бизнесмены смогли взять более 3,6 млрд кредитных средств.

Максимальный объем ответственности фонда может составлять 70% от суммы обязательств по договору, но не более 70 млн рублей. В июне совет фонда снизил ставки по поручительству в два раза для отдельных категорий бизнеса. Теперь молодые предприниматели, самозанятые, экспортеры, сельхозпроизводители, IT-компании, турбизнес, производственные предприятия и поставщики госзакупок могут получить поручительство фонда под 0,25% годовых. Банк России приравнивает поручительство фонда к одной из самых высоких категорий качества залогового обеспечения, поэтому финансовые организации лояльнее смотрят на сделки с участием фонда.

Гарантийный фонд работает по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".