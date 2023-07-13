СМИ: Tesla начала переговоры с властями Индии о размещении производства в стране

Как сообщает газета The Times of India, компания намерена построить завод для выпуска 500 тыс. автомобилей в год

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 июля. /ТАСС/. Компания Tesla направила правительству Индии инвестиционное предложение по размещению производства своих автомобилей в стране, ведутся переговоры. Об этом в четверг сообщила газета The Times of India.

"Tesla предложила нам амбициозный план, и мы уверены, что в этот раз переговоры будут успешными, особенно учитывая то, что предложение компании предполагает локализацию производства и экспорт [в третьи страны]", - цитирует издание анонимного представителя правительства Индии.

Со стороны индийского правительства переговоры ведет министерство торговли и промышленности. По данным издания, Tesla предлагает построить завод, который бы выпускал 500 тыс. автомобилей в год. Минимальная стоимость выпускаемых моделей составит около $25 тыс.

Ранее Tesla пыталась добиться сокращения пошлины на ввоз в Индию электромобилей, но Нью-Дели ответил отказом, и компания на время оставила планы по экспорту своей продукции в страну. В мае глава Tesla Илон Маск в интервью газете The Wall Street Journal заявил, что "Индия может стать интересным местом для строительства нового завода компании за рубежом", отметив, что решение об этом будет принято к концу 2023 года. В июне Маск встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Вашингтоне, а по итогам встречи выразил уверенность, что "Tesla появится в Индии, и это произойдет настолько быстро, насколько это возможно".