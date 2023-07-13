В Казахстане планируют провести модернизацию Мангистауского атомного энергокомбината

Разработан план по решению системных проблем для недопущения аварий на предприятии, сообщили в правительстве республики

АСТАНА, 13 июля. /ТАСС/. Власти Казахстана намерены провести модернизацию и реконструкцию Мангистауского атомного энергетического комбината (МАЭК) после аварии на нем 3 июля, когда ввели ограничения по подаче электроэнергии промышленным предприятиям и ряду населенных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба правительства Казахстана по итогам заседания госкомиссии.

"Разработан план по решению ряда системных проблем для недопущения подобных ситуаций в будущем. Он подразумевает модернизацию и реконструкцию МАЭК, усиление электрической сети Западной зоны, строительство собственного энергоисточника на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе", - говорится в сообщении.

В правительстве отметили высокую аварийность региональных электрических станций в Атырауской и Мангистауской областях, в первую очередь МАЭК. Оборудование этой станции характеризуется высокой степенью износа. Кроме того, на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе имеются серьезные изъяны в схеме внешнего электроснабжения.

"Произошедшая ситуация свидетельствует о недочетах в прогнозировании баланса и планировании ремонтных схем в энергосистеме Западного региона. Затянулась реализация проекта по усилению электрической сети Западной зоны единой электроэнергетической системы Казахстана", - пояснили в пресс-службе.

3 июля из-за аварийного отключения энергоблока №1 на тепловой электрической станции МАЭК были введены ограничения по подаче электроэнергии промышленным предприятиям и ряду населенных пунктов. Пресс-служба компании "Казмунайгаз" проинформировала, что 3 июля из-за проблем с электроснабжением была приостановлена добыча нефти на нескольких месторождениях в Мангистауской и Атырауской областях. Власти Казахстана планируют в течение месяца восстановить объем добычи нефти.