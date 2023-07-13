Абрамченко заявила, что Россия остается стабилизирующим поставщиком продовольствия в мире

По словам вице-премьера, РФ полностью закрывает потребности внутреннего рынка

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Россия остается стабилизирующим поставщиком продовольствия в мире, при этом полностью закрывает потребности внутреннего рынка, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в своем Telegram-канале.

"За последние 10 лет мы увеличили объем экспорта продукции АПК в 2,5 раза. Подчеркну, что Россия остается стабилизирующим поставщиком продовольствия в мире, но не в ущерб внутреннему рынку. Для нас приоритет - внутренний рынок. И мы полностью закрываем свои потребности. А вот излишки мы экспортируем, прежде всего, нашим дружественным партнерам. Доля экспорта российского АПК в дружественные страны уже превысила 85%", - написала Абрамченко.

Вице-премьер добавила, что данные в опубликованном ранее докладе "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире", который подготовили пять специализированных учреждений ООН, включая Продовольственную и сельскохозяйственную организацию Объединенных Наций, подтверждают выводы экспертов о том, что проблема голода и продовольственной безопасности в мире будет только усугубляться. Это происходит вследствие дискриминационной политики западных стран, подчеркнула Абрамченко.

Согласно документу, число голодающих в мире на фоне различных кризисов возросло на 122 млн человек с 2019 года. Кроме того, примерно 29,6% населения мира, что соответствует 2,4 млрд человек, не имели постоянного доступа к продовольствию. При этом около 900 млн испытывали острую нехватку продовольствия.

"Мировая торговля и экономика были выстроены сбалансированно, но санкции против России, как одного из крупнейших поставщиков продовольствия и удобрений, нарушили привычный ход вещей. Наше продовольствие и удобрения пользуются огромным спросом в мире, и мы будем продолжать экспортные поставки, но очевидно - для конечного потребителя они стали дороже", - отметила вице-премьер.