В Хабаровском крае пользуются спросом туры выходного дня в Китай

Стоимость тура в Фуюань составляет 12-17 тыс. рублей на человека, сообщила представитель Российского союза туриндустрии Валентина Асеева

ХАБАРОВСК, 13 июля. /ТАСС/. Туркомпании в Хабаровском крае отмечают высокий спрос на короткие маршруты выходного дня в город Фуюань. Об этом сообщила ТАСС представитель Российского союза туриндустрии Валентина Асеева.

"Мы отмечаем высокий спрос на китайское направление. Популярностью пользуются небольшие туры в Фуюань, захватывающие выходные. Люди очень ждали возможности поездок в Китай", - сказала Асеева. В Фуюань выезжают для шопинга, посещения кафе, ресторанов, массажных и СПА-салонов, гостям предлагают побывать на площади Солнца на Большом Уссурийском острове. Стоит такой тур 12-17 тыс. рублей на человека в зависимости от отеля, визы оформляются по прибытии, под тур формируется группа.

Пассажирские перевозки из Хабаровска в Фуюань и обратно выполняются двумя китайскими судами вместимостью 50 человек и 99 человек, путь занимает два-три часа. По словам собеседницы агентства, в основном раскупают именно туры на выходные, поездки в будние дни берут меньше. Китайские власти стараются привлечь туристов и с понедельника по четверг, выдают приезжим по 145 юаней наличными, скидки на посещение ресторанов, массажных салонов.

"Есть также туры в Бэйдайхэ и Вэйхай на берегу Желтого моря. Маршрут также пролегает через Фуюань, затем туристы поездом, автобусом либо самолетом добираются до городов на побережье. Туры стоят от 55-75 тыс. в зависимости от направления и категории отеля на 12 дней. Их также часто выбирают для отдыха, турпоток активизировался", - сказала Асеева.

Ранее в пресс-службе Минэкономразвития РФ сообщали ТАСС, что в конце июля планируется возобновление безвизового режима для турпоездок между Россией и Китаем. На маршруте Хабаровск - Фуюань тогда, по информации краевого правительства, добавят для перевозки пассажиров еще два китайских судна, суда представят и российские предприятия.

Пункт пропуска Хабаровск - Фуюань в июне этого года впервые заработал на пассажирском направлении спустя три года перерыва, связанного с ковидными ограничениями. За первый месяц работы, по информации правительства Хабаровского края, через речной пункт пропуска Хабаровск прошло почти 4 тыс. туристов, в основном это граждане РФ. Китайцы посещают регион преимущественно с бизнес-целями.