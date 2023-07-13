В Петербурге 27 июля впервые запустят авиарейсы в Алжир

Полеты будут выполнять три раза в неделю

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Прямые авиарейсы из Санкт-Петербурга в Алжир впервые запустят 27 июля. Авиакомпания Air Algerie будет выполнять полеты между Алжиром и Петербургом три раза в неделю, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе управляющей компании аэропорта Пулково "Воздушные ворота Северной столицы".

"С 27 июля из аэропорта Пулково впервые запускаются прямые рейсы в Алжир. Новая авиакомпания Air Algerie будет выполнять перелеты три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям - на воздушных судах Boeing 737-800", - рассказали в пресс-службе.

Вылеты в каждый из указанных дней из Петербурга в Алжир запланированы на 04:15 мск, обратные рейсы будут отправляться в 20:30 (22:30 мск). На рейсах пассажирам предложат горячее питание.

В пресс-службе управляющей компании аэропорта отметили, что аэропорт Алжира является важным транспортным хабом, благодаря чему пассажиры смогут продолжить путешествие по более чем 75 направлениям в Европе, а также странах Азии, Африки, Ближнего Востока и Северной Америки.

Основанная в 1947 году Air Alg rie является национальным перевозчиком Алжира. Базовый аэропорт авиакомпании находится в городе Алжир.